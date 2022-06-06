المؤتمرنت -

حصيلة خروقات قوى العدوان في 6 محافظات يمنية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 128 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق تحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح في نجران، و31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأكد المصدر رصد اثنين خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب ومنطقة الطينة بمحافظة حجة.



وأشار المصدر إلى أنه تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة البرح بمحافظة تعز.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد ثلاثة خروقات بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الطينة بمحافظة حجة والصوح في نجران.



كما أكد المصدر تسجيل 64 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع والبيضاء.



وذكر المصدر أنه تم رصد 26 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في الشبكة وغرب حرض وغرب البيضاء وجنوب شرق حيران وشمال المنجورة بمحافظة حجة.



وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في كاملة والمجدعة والغور وتباب العلامة وآل محمدي بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع قوات الجيش واللجان في العمود والبتول بمنطقة جيزان.