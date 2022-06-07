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أخبار
المؤتمر نت - الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"

الأمم المتحدة: 5 دول عربية بينها اليمن "بؤر ساخنة للجوع"

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: 5 دول عربية بينها اليمن "بؤر ساخنة للجوع"
كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أمس الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية.

واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي اليمن وسوريا والسودان والصومال ولبنان "بؤر ساخنة للجوع"، حسب ما نقل موقع إذاعة نسمة التونسية.

وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها "بؤر ساخنة للجوع".

ويقول التقرير إن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة.

وأضاف التقرير أن هناك 750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون المجاعة والموت في دول اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.








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