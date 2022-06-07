الثلاثاء, 07-يونيو-2022 الساعة: 05:49 م - آخر تحديث: 05:23 م (23: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، أي تصريحات أو رسوم أو أي أعمال مسيئة للرسول الكريم

النواب يدين إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول

المؤتمرنت -
النواب يدين إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، أي تصريحات أو رسوم أو أي أعمال مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان آخرها ما صدر عن المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند.

وعبر نواب الشعب عن استنكارهم الشديد لتلك التصريحات المستفزة لمشاعر المسلمين في إرجاء المعمورة.. لافتين إلى أن أي إساءة للنبي الكريم هي إساءة لكافة المسلمين في أنحاء العالم.

وأكدوا أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، خط أحمر وعلى المسلمين الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجاته أمهات المؤمنين.

ودعا نواب الشعب، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه كل من يتطاول على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والانتصار لقيم الإسلام.

وطالبوا دولة الهند ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة وشجب هذا التصرف العدائي ومحاسبة مرتكبه.. داعين المجتمع الدولي إلى تجريم المساس بالأنبياء والرسل والأديان والمقدسات وعدم ازدراء الأديان والمعتقدات كما تنص عليه القوانين الدولية.

واعتبر نواب الشعب، هذه التصرفات المسيئة للإسلام والمسلمين جريمة تضاف لما يرتكبه هذا الحزب من جرائم بحق المسلمين في الهند.. معتبرين هذه الإساءة محاولة لإثارتهم المسلمين هناك والتبرير لاستهدافهم مجددا.

وفي الجلسة استمع نواب الشعب، إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021م- 2022م.

تضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وردود الوزارة، وملاحظات اللجنة على تلك الردود، وخلص إلى عدد من التوصيات.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك استمع المجلس، إلى رسالة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، حول قيام شركة "أو أم في" (OMV) ببيع حصتها في قطاع (s2) العقلة- محافظة شبوة لشركة سبيك spec.

وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة سبق وأن وجهت رسائل بهذا الخصوص إلى الشركات المعنية بينت فيها أن أي إجراءات تتعلق بعمليات البيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص أو الحقوق المملوكة لأي عضو مقاول أو تتعلق بالتجديد أو التمديد أو أي تسويات مالية أو فنية أو غيرها دون موافقة مسبقة من قبل وزارة النفط والمعادن في صنعاء تعتبر غير قانونية وأن الوزارة غير مسؤولة عن تلك التصرفات، وحملت الرسالة المسؤولية الكاملة من يخالف ذلك.

وبينت الرسالة أن وزارة النفط والمعادن بصنعاء هي الجهة المعنية حصراً بتلك الإجراءات أو غيرها من المفاوضات أو التسويات أو تحصيل أو استلام الحقوق المالية للدولة طبقاً للاتفاقيات.

ولفتت الرسالة إلى أن عرض الموضوع على مجلس النواب هو أجل تحميل تحالف العدوان الغاشم وحكومة الخونة مسؤولية تلك المخالفات.

وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن للإيضاح حول ما تضمنه موضوع الرسالة ليتسنى للمجلس مناقشة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ذلك.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
(سبأ)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كرواتيا تخطف تعادلاً قاتلاً من فرنسا
أخبار: قوى العدوان تفتعل أزمة وقود خانقة في مدينة مأرب
أخبار: تصويت برلماني على مشروع قانون للطرق
قضايا وآراء: الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
أخبار: اليمنييون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للرحمة والغيث
أخبار: الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على هذه المناطق
أخبار: ما هي فصيلة الدم الأكثر عرضة لأمراض القلب؟
علوم وتقنية: 6 أطعمة لتعزيز المناعة ضد تلوث الهواء
اقتصاد: أسعار خام برنت تتخطى الـ120 دولاراً
أخبار: محكمة تغرم “جوجل” 515 ألف دولار
أخبار: اليمن تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول
فنون ومنوعات: قطة مجتهدة “تتخرج” من إحدى الجامعات
فنون ومنوعات: تفاصيل مرض ياسمين عبدالعزيز
رياضة: رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا.. وتعثر إسبانيا
رياضة: منتخب مصر يهزم غينيا
عربي ودولي: بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى ليبيا
رياضة: خماسية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على إستونيا
رياضة: ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل لكأس العالم
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 7 محافظات
محافظات: تدشين حملة لضبط السيارات غير المرقمة
رياضة: نادال يتوج بلقب "رولان غاروس" للمرة الـ14
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه
أخبار: هل فرقعة الأصابع مضرة؟
عربي ودولي: بكين ترفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا
أخبار: منظمة الصحة: 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022