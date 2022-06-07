الثلاثاء, 07-يونيو-2022 الساعة: 05:49 م - آخر تحديث: 05:23 م (23: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - وأهابت وزارة العدل في تعميم لها اليوم برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق،

وزارة العدل تصدر توجيه هام للأمناء الشرعيين

المؤتمرنت -
وزارة العدل تصدر توجيه هام للأمناء الشرعيين
وجهت وزارة العدل الأمناء الشرعيين بتوعية وإرشاد الأهالي وطرفي عقد الزواج بإجراء فحص طبي قبل الزواج للحد من انتشار الأمراض المنقولة وراثياً.

وأهابت وزارة العدل في تعميم لها اليوم برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق، الإسهام في نشر الوعي المجتمعي بخطورة الأمراض الوراثية ومنها مرض الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي بهدف تلافي آثارها السلبية على طرفي عقد الزواج خاصة وسلامة وصحة المجتمع بصورة عامة.

وحثت الوزارة الأمناء الشرعيين كل في نطاق اختصاصه المكاني بتوعية وإرشاد الأهالي وطرفي عقد الزواج بمخاطر المرض الذي يتطلب من الجميع الإسهام في نشر الوعي وإرشاد المجتمع بخطورته خاصة المقدمين على الزواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح تعميم وزارة العدل أن وزارة الصحة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الفحص في كافة المديريات.

يذكر أن التعميم صدر بناءً على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان بشأن مخرجات ورشة عمل إقرار مسودة مهام الجهات ذات العلاقة وأدوار التنسيق بينها لمواجهة مخاطر أمراض الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي التي تنتقل بشكل أوسع عبر زواج الأقارب ممن يحملون المورثات المرضية وتنتقل منهم إلى أبناءهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كرواتيا تخطف تعادلاً قاتلاً من فرنسا
أخبار: قوى العدوان تفتعل أزمة وقود خانقة في مدينة مأرب
أخبار: تصويت برلماني على مشروع قانون للطرق
قضايا وآراء: الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
أخبار: اليمنييون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للرحمة والغيث
أخبار: الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على هذه المناطق
أخبار: ما هي فصيلة الدم الأكثر عرضة لأمراض القلب؟
علوم وتقنية: 6 أطعمة لتعزيز المناعة ضد تلوث الهواء
اقتصاد: أسعار خام برنت تتخطى الـ120 دولاراً
أخبار: محكمة تغرم “جوجل” 515 ألف دولار
أخبار: اليمن تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول
فنون ومنوعات: قطة مجتهدة “تتخرج” من إحدى الجامعات
فنون ومنوعات: تفاصيل مرض ياسمين عبدالعزيز
رياضة: رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا.. وتعثر إسبانيا
رياضة: منتخب مصر يهزم غينيا
عربي ودولي: بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى ليبيا
رياضة: خماسية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على إستونيا
رياضة: ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل لكأس العالم
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 7 محافظات
محافظات: تدشين حملة لضبط السيارات غير المرقمة
رياضة: نادال يتوج بلقب "رولان غاروس" للمرة الـ14
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه
أخبار: هل فرقعة الأصابع مضرة؟
عربي ودولي: بكين ترفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا
أخبار: منظمة الصحة: 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022