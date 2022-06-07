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المؤتمر نت - وضعت امرأة ثلاثينية من محافظة مأرب اليوم بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، ثلاثة توائم ذكور

يمنية تنجب 3 توائم ذكور في مستشفى السبعين

المؤتمرنت -
يمنية تنجب 3 توائم ذكور في مستشفى السبعين
وضعت امرأة ثلاثينية من محافظة مأرب اليوم بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، ثلاثة توائم ذكور.

وأوضحت مديرة مستشفى السبعين الدكتورة ماجدة الخطيب، أن الكادر الطبي نجح في إجراء عملية ولادة طبيعية لإمرأة أنجبت ثلاثة توائم ذكور غادروا المستشفى بصحة جيدة.

وأشارت إلى أن حالة الأم مستقرة واكتشفت حملها بتوأم ذكور "ثلاثة" في الشهور الأولى وعند تعسر ولادتها تم نقلها من محافظة مأرب إلى مستشفى السبعين لإجراء عملية ولادة قيصرية، لكن الكادر الطبي بقسم الطوارئ التوليدية تمكن من توليد المرأة بصورة طبيعية.

وأشادت الدكتورة الخطيب، بجهود الكادر الطبي الذي بذل قصارى جهده لسلامة الأم والتوائم الثلاثة .. لافتة إلى أن المستشفى شهد خلال العام الماضي ولادة 145 توأم منهم 75 ولادة طبيعية و70 ولادة قيصرية منها ولادة توأمين سياميين.








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