المؤتمرنت -

خروقات قوى العدوان بلغت 103 خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 103 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 57 عملية تحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء منطقة نجران.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 4 غارات للطيران الاستطلاعي على منطقة مريس بمحافظة الضالع، و40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 17 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخي كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ ومنبه ورازح بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في جبل تويلق والعمود بوادي جارة بجيزان، والصخرة بعسير.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 44 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.