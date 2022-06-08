المؤتمرنت -

تحذيرات هامة .. أجواء حارة ومغبرة في 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة وجافة نسبياً على الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات تعز، إب ، ريمة، لحج، الضالع، المحويت وحجة، وغربي محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار.



وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وحسب المركز يُحتمل أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.



كما يتوقع أن تكون الأجواء حارة جافة نسبياً على السهول الساحلية ، حارة ورطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 42 درجة مئوية ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 40-85 % على المناطق الساحلية.



ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية لمحافظات المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ونوه المركز إلى وجود نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.



وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.



ونصح المواطنين في المناطق الساحلية التي قد تشهد درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية بارتداء الملابس القطنية المناسبة.



ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلتها بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 5.0 ملم، المعافر : 4.0 ملم، بعدان : 0.2 .

