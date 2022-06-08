المؤتمرنت -

توصيات برلمانية إلزمية بتخفيض ضريبة وأسعار تذاكر السفر

التزمت الحكومة بتوصيات برلمانية جاء فيها إعادة النظر بأسعار تذاكر السفر والعمل على تخفيضها ، وكذا إعادة النظر في مقـدار الضريبة المفروضة على شركة الخطوط الجوية اليمنية حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين وبالأسعار المناسبة.



وفي جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، اقر مجلس النواب تقريرا تكميليا للجنة النقل والاتصالات، بشأن الأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان على قطاع النقل خلال الفترة مارس ٢٠١٥م وحتى نهاية 2021م.



جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل عبد الوهاب الدرة وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وهي على النحو التالي:



1- على الحكومة القيام بمخاطبة ودعوة المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الأممية والإنسانية عبر الوسائل الممكنة للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والعمل على:



• رفع معاناة الشعب اليمني وإيقاف الحرب ورفع الحصار المفروض على بلادنا وتمكينه من استخدام وتشغيل مرافقه ومنشآته الخدمية.



• فتح وتشغيل مطار صنعاء الدولي، وبقية المطارات والموانئ والمنافذ الأخرى التابعة للجمهورية اليمنية.



• المطالبة بتعويض اليمن التعويض العادل عما لحق به من أضرار وخسائر جراء العدوان.



• فتح مطارات الجمهورية اليمنية ووقف استهدافها من قبل العدوان باعتبارها أعيانا مدنية ورفع يد المحتل عـن كل المطارات وعدم استخدامها كقواعد وثكنات عسكرية.



• السماح بدخول التجهيزات والمعدات اللازمة لسلامة الطيران المدني والإرصاد الجوية باعتبارها من أهم الشروط الهامة لسلامة الأرواح.



٢- تمكين شـركة الخطوط الجوية اليمنية من العمل بكافة قدرتها التشغيلية المتاحـة كما كانت عليه قبل العدوان، وعدم تقييدها بدخول الأجواء اليمنية والخروج منها بساعات تشغيل محددة، وتمكين طائراتها وأطقمها من المبيت داخل الوطن تجنباً للأعباء المالية المترتبة على المبيت في الخارج والتي يتم دفعها بالعملة الصعبة.



۳- على شركة الخطوط الجوية اليمنية إعادة النظر بأسعار تذاكر السفر والعمل على تخفيضها مراعاة للحالة الاقتصادية والمعيشية الصعبة لمواطني الجمهورية اليمنية.



٤- على مصلحة الضرائب العمل على إعادة النظر في مقـدار الضريبة المفروضة على شركة الخطوط الجوية اليمنية حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين وبالأسعار المناسبة.



وفي سياق متصل، أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن نتائج زياراتها الميدانية لقطاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وذلك بعد التزام وزير النقل بتنفيذ التوصيات التالية:



1- دعـم قطـاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالكوادر الفنية الوطنية المؤهلة وفقا للتخصصات المطلوبة ودعمها ماليا حتى تتمكن من مواكبة الدول العربية والإقليمية في مجال الأرصاد.



۲- دعم جانب التأهيل والتدريب لكوادر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (قطاع الأرصاد) وابتعاث الكوادر لتدريبهم وتأهيليهم في الخارج وبما يلبي احتياج القطاع.



وكان نواب الشعب أكدوا في سياق نقاشاتهم على أهمية دقة وسلامة المعلومات الواردة في التقرير.. محملين تحالف العدوان وأدواته المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والخسائر والتعويضات التي تسبب بها.



كما أكدوا على أهمية إعادة تأهيل المطارات والموانئ اليمنية لاستقبال الرحلات والسفن.



فيما عبر وزير النقل، عن الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاز التقارير .. موضحاً أن عدد الرحلات التي تضمنتها الهدنة الأولى والثانية لا تلبي حاجة المسافرين اليمنيين من المغتربين والمرضى والدارسين والعائدين.



وأشار إلى قيام الوزارة بمخاطبة الأمم بجدولة الرحلات .. معبراً عن أمله في فتح مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين والعائدين بشكل دائم.



ولفت وزير النقل، إلى الأضرار التي تعرض لها مدرج مطار صنعاء الدولي جراء استهدافه من قبل طيران العدوان.. مشيرا إلى دور الوزارة في إعادة تأهل المطار والإنارة ليصبح في أتم الجاهزية لاستقبال الرحلات على مدى ٢٤ ساعة.



إلى ذلك استعرض المجلس، تقريرا تكميليا للجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بشأن مشروع تعديل المادة (143) من القانون رقم 20 لسنة 1992الخاص بالأحوال الشخصية، وأرجأ البت فيه إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وكيل وزارة النقل عبدالله العنسي والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد المهندس محمد حميد وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

