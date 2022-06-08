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المؤتمر نت - عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام اليوم برئاسة الفريق الركن جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الوزارية، اجتماعاً تنظيمياً خُصص لمناقشة آخر المستجدات

وزارية المؤتمر ترحب بتمديد الهدنة وتدين الإساءة للرسول

المؤتمرنت -
وزارية المؤتمر ترحب بتمديد الهدنة وتدين الإساءة للرسول
عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام اليوم برئاسة الفريق الركن جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الوزارية، اجتماعاً تنظيمياً خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وتحدث رئيس الهيئة الوزارية عن كافة المستجدات التي شهدتها وتشهدها الساحة اليمنية سواء الداخلية او الخارجية، وقال: إن المؤتمر الشعبي العام موحد بقياداته وقواعده التي تقف اليوم صفاً واحداً خلف قيادته التنظيمية والسياسية ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي يفتخر المؤتمريون بأنه أحد مؤسسي المؤتمر، والذي استطاع ان يحافظ على وحدة وتماسك المؤتمر التنظيمية في لحظة تاريخية مفصلية.

وأكد الرويشان أن المؤتمر الشعبي العام ورغم كل المؤامرات التي استهدفته إلا انه يظل حزباً قوياً بقواعده وبمبادئه القائمة على الولاء الوطني والانحياز للناس، والوسطية والاعتدال ورفض التطرف بكل اشكاله وأنواعه اكان تطرفاً دينياً أو سياسياً.

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤتمر الشعبي العام سيظل في مقدمة القوى الوطنية المواجهة للعدوان والمقاومة له ومتمسكا ومدافعا عن الوحدة الوطنية التي تعد من اعظم المنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني ،ومحافظا على وحدة الجبهة الداخلية مع كافة القوى المناهضة للعدوان.

وأشار الرويشان إلى آخر المستجدات المتعلقه بالهدنه وتمديدها لشهرين اضافيين، مؤكداً ان المؤتمر كان وسيظل حريصا على دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ وحدة وسيادة واستقلال اليمن وخروج القوات الأجنبية من كافة أراضيه وحل المشاكل بين أبناء الوطن الواحد عبر الحوار.

وقد عبرت الهيئة الوزارية في اجتماعها عن استنكارها وتنديدها الشديد لتلك التصريحات المسيئة للرسول الأعظم محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وذلك من قبل نووور شارما المتحدثه باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، مؤكدين أن أي إساءة للنبي الكريم هي إساءة لكافة المسلمين في أنحاء العالم، داعين كافة قادة وشعوب العالم إلى اتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه كل من يتطاول على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم والانتصار لقيم الإسلام.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








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