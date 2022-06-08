المؤتمرنت -

أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود في 29 دولة

تجاوزت إصابات جدري القرود التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها 1000 حالة في التفشي الحالي خارج الدول الأفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن خطر توطن جدري القرود في البلدان التي لم يكن ينتشر فيها من قبل هو "خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة".



وأبلغت 29 دولة عن إصابات في الموجة الحالية، التي بدأت في مايو/ أيار الماضي. ولم تبلغ أي دولة عن حدوث وفيات.



وفي إفادة صحافية في جنيف، قال تيدروس أيضا إن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها هذا العام في أفريقيا، علاوةً على 66 حالة وفاة بجدري القرود في القارة.



وأضاف: "إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه إذ أن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود لأنه ظهر في البلدان الغنية".



وأوضح أن التفشي يظهر علامات على طرق انتقال المرض في بعض البلدان. وتوصي منظمة الصحة العالمية المصابين بجدري القردة بالعزل في المنزل.وكالات