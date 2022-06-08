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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال علوان سعيد الشيباني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العالمية، الذي انتقل إلى رحمة لله بعد حياة زاخرة بالعطاء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال علوان الشيباني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال علوان الشيباني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال علوان سعيد الشيباني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العالمية، الذي انتقل إلى رحمة لله بعد حياة زاخرة بالعطاء تجاه الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر، في البرقية التي بعثها إلى أولاد المرحوم وكافة آل الشيباني، بمناقب الفقيد وإسهاماته في مجال التنمية السياحية، ودوره الرائد في خدمة مسار التنمية الاقتصادية والترويج لليمن وتاريخه في كافة المحافل الدولية، وبصماته البارزة في مجال السعي نحو تحقيق التنمية السياحية المستدامة، كما كان أحد رجال الأعمال الذين كان لهم حضوراً فاعلاً على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، معتبراً رحيله خسارة للوطن بصورة عامة وللقطاع السياحي بشكل خاص.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

وابتهل الشيخ صادق إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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