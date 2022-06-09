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المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والشريط الساحلي الشرقي، وأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات تعز، إب ، ريمة، المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على الشريط الساحلي الشرقي محافظات أبين، المهرة وحضرموت والمناطق المحاذية لتلك السواحل .

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.

كما يتوقع أن تكون الأجواء حارة جافة ومغبرة نسبياً على السهول الساحلية ، حارة ورطبة على المناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 40 درجة مئوية ورطوبة نسبية مرتفعة.

ومن المتوقع كذلك نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى تصل إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.

كما نبه المواطنين في المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ونصح بارتداء الملابس القطنية المناسبة.

وحث المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 2.6 ملم، إب : 1.5، المعافر: 0.1.








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