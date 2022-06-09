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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الاستاذ / محمد احمد الرعدي،

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد الرعدي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد الرعدي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الاستاذ / محمد احمد الرعدي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، من خلال العديد من المناصب التي تقلدها، لافتا إلى أن الفقيد الرعدي يعد من الرعيل الوطنى الأول، واحد اعضاء بعثة الأربعين طالبا التي أرسلت للدراسة في لبنان عام ١٩٤٧ م.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد وأصدقائه وكافة آل الرعدي، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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