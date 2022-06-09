الخميس, 09-يونيو-2022 الساعة: 09:36 م - آخر تحديث: 09:02 م (02: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة خروقات قوى العدوان بـ7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
حصيلة خروقات قوى العدوان بـ7 محافظات يمنية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خمس غارات للطيران الاستطلاعي على منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، و33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وفي تبة الدفاع بجيزان.

ولفت المصدر إلى رصد 12 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وغرب حرض بمحافظة حجة، والملاحيظ والمدافن ورازح بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في وادي جارة بجيزان.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 53 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز هولندا وبلجيكا بدوري الأمم الأوروبية
عربي ودولي: روسيا: سنرد بسرعة إذا تعرضت أراضينا للقصف
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات
عربي ودولي: أول إصابة بجدري القردة في اليونان
علوم وتقنية: الفشل الكلوي.. 9 علامات مهمة لا تتجاهلها
أخبار: 1000 إصابة بجدري القرود في 29 دولة
أخبار: “الوزارية” ترحب بتمديد الهدنة وتدين الإساءة للرسول
رياضة: الجزائر تعزز صدارتها بثنائية تنزانيا
أخبار: 7 غارات عدوانية وقصف صاروخي على الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال علوان الشيباني
أخبار: قوى العدوان ترتكب 191 خرقاً للهدنة الإنسانية
اقتصاد: الذهب يرتفع بفعل تخلي الدولار عن مكاسبه
رياضة: التعادل السلبي يخيم على مباراة اليمن والفلبين
أخبار: توصيات برلمانية إلزمية بتخفيض ضريبة وأسعار تذاكر السفر
عربي ودولي: العراق: العثور على وكر لداعش
أخبار: تحذيرات هامة .. أجواء حارة ومغبرة في 5 محافظات
علوم وتقنية: 5 نصائح لزيادة سرعات الإنترنت
علوم وتقنية: تحذير هام لكل أصحاب هواتف (أندرويد)
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ يحيى شعلل
أخبار: الصناعة تهدد بعقوبات قانونية ضد رافضي الـ(200)
رياضة: المنتخب الوطني يستهل مشواره بملاقاة الفلبين
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 103 خلال 24 ساعة
عربي ودولي: روسيا تعلن تحرير مدينة سيفيرودونيتسك
اقتصاد: تراجع أسعار القمح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022