المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ محمد حميد الشطبي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد حميد حمود الشطبي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية مسؤول الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بمدينة حجة، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ محمد الشطبي، وإخوانه وأفراد الاسرة جميعاً في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.