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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متفرقة، وارتفاع في درجات الحرارة واضطراب البحر خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر: ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات وأجواء حارة ومغبرة نسبياً على الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.

كما يتوقع أن تكون الأجواء حارة جافة ومغبرة نسبياً على السهول الساحلية، حارة ورطبة على المناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 40 درجة مئوية.

ولفت إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.

كما نبه المواطنين في المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ونصح بارتداء الملابس القطنية المناسبة.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أعلى درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد الجوي يوم الخميس، بلغت في سيئون 41.5 درجة مئوية، الكدن (الحديدة) 40.1 ، عدن 39.4 ، عتق 38.8.








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