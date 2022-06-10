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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة في 6 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة في 6 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء نجران، و37 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، جبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكدحة في تعز.

وذكر المصدر أنه تسجيل 28 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة، البيضاء وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الروضة والبلق الشرقي بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان غرب حرض وفي الشبكة وشمال المنجورة وفي الهمداني بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في رازح والمدافن والغور وباقم بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع قوات الجيش واللجان في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل قمبورة وفي الصيابة وفي العمود بوادي جارة في جيزان وأيضاً في الشبكة بنجران.

كما أكد المصدر رصد 74 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.








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