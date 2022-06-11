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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً في المحافظات الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى

الأرصاد يُحذّر المواطنين من التّعرّض لأشعّة الشمس

المؤتمرنت -
الأرصاد يُحذّر المواطنين من التّعرّض لأشعّة الشمس
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً في المحافظات الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

كما نبه المركز في نشرته الجوية اليوم، من التواجد في ممرات السيول، ومن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على المحافظات الغربية وخاصة: لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، وغرب كل من صنعاء وذمار، لافتاً إلى أن الأمطار قد تمتد إلى الحديدة.

وحسب المركز من المتوقع أن يكون الطقس حاراً، جافاً ومغبراً نسبياً في صحارى المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف وصعدة، وكذلك في السهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية.

كما توقع طقساً حاراً جافاً ومغبراً نسبياً في المناطق الساحلية، وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج التي قد تصل إلى خمسة أمتار في أرخبيل سقطرى بسبب الرياح الموسمية، وكذلك في أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في تعز 10.4 ملم، إب : 3.5 ملم، الحديدة : 0.1








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