المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العزي محمد

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ العزي محمد سعد عضو قيادة المؤتمر بالدائرة 213 مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعثها إلى المهندس عبدالرحيم العزي محمد سعد وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يعد من الكوادر المؤتمرية الوطنية والشخصيات المتميزة التي حظيت باحترام وتقدير الجميع في مديرية وصاب السافل، لافتاً إلى إسهاماته الاجتماعية في حل المشاكل وإصلاح ذات البين.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.