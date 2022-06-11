السبت, 11-يونيو-2022 الساعة: 06:00 م - آخر تحديث: 05:30 م (30: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ العزي محمد سعد عضو قيادة المؤتمر بالدائرة 213 مديرية وصاب السافل محافظة ذمار

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العزي محمد

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العزي محمد
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ العزي محمد سعد عضو قيادة المؤتمر بالدائرة 213 مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعثها إلى المهندس عبدالرحيم العزي محمد سعد وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يعد من الكوادر المؤتمرية الوطنية والشخصيات المتميزة التي حظيت باحترام وتقدير الجميع في مديرية وصاب السافل، لافتاً إلى إسهاماته الاجتماعية في حل المشاكل وإصلاح ذات البين.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: المنتخب الوطني يخسر من فلسطين بخماسية
رياضة: مبابي ينقذ فرنسا من الخسارة.. وفوز أول لكرواتيا
فنون ومنوعات: إعلامية مصرية تحاول التخلص من حياتها
رياضة: برشلونة يجدد عقد روبرتو حتى 2023
عربي ودولي: روسيا تعلن قتل أكثر من 350 مقاتلاً أوكرانياً
عربي ودولي: انتخاب 5 أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي
أخبار: 150 مدنياً يغادرون مطار صنعاء الدولي إلى عمّان
أخبار: هيئة الطيران تصدر قراراً بشأن رسوم خدمات السفر
أخبار: وصول رحلة جديدة من الأردن على متنها 151 مسافراً
اقتصاد: الدولار ينخفض مقابل اليورو
أخبار: وصول 60 ألف طن من المازوت والديزل إلى الحديدة
أخبار: الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار
عربي ودولي: زيلينسكي يفرض عقوبات على بوتين
رياضة: إثيوبيا تهزم مصر في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة: إسبانيا تعبر سويسرا والبرتغال تهزم التشيك
فنون ومنوعات: أسد يتجوّل في فصل دراسي بمدرسة ثانوية
أخبار: الحديدة.. 6 غارات على حيس وسط تحليق مكثف
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ محمد الشطبي
رياضة: فوز هولندا وبلجيكا بدوري الأمم الأوروبية
مجتمع مدني: اكتشاف عقار فعال لعلاج السرطان
أخبار: شهيد برصاص قناصة المرتزقة في قعطبة بالضالع
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان بـ7 محافظات يمنية
عربي ودولي: روسيا: سنرد إذا تعرضت أراضينا للقصف
أخبار: المبعوث الأممي يغادر صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد الرعدي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022