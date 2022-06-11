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المؤتمر نت - قال مصدر خاص إن السفينة العملاقة "apolytares " التي غادرت عصر اليوم ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، قامت بنهب أكثر من أثنين مليون برميل من النفط الخام

نهب النفط الخام اليمني مستمرّ.. سفينة عملاقة تغادر ميناء الشحر

المؤتمرنت -
نهب النفط الخام اليمني مستمرّ.. سفينة عملاقة تغادر ميناء الشحر
قال مصدر خاص إن السفينة العملاقة "apolytares " التي غادرت عصر اليوم ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، قامت بنهب أكثر من أثنين مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح المصدر لوكالة سبأ، أن الناقلة العملاقة كانت قد وصلت منذ أيام إلى ميناء الشحر، وقامت بتحميل ونهب أكثر من ٢ مليون برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، وهو ما يعادل 162 مليار ريال يمني.

وأشار المصدر إلى أن نهب النفط الخام يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم لقطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

ولفت المصدر إلى أن هذه الشحنة لوحدها كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية لشهرين.

ووفقا للمواقع الملاحية فإن السفينة ستقوم بتفريغ حمولتها في ميناء "سي راتشا" التايلاندي.








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