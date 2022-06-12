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المؤتمر نت - تحذير من درجات حرارة مرتفعة وهطول أمطار رعدية

تحذير من درجات حرارة مرتفعة وهطول أمطار رعدية

المؤتمرنت -
تحذير من درجات حرارة مرتفعة وهطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً حاراً على الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفرقة على المحافظات الغربية والجنوبية الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً مغبراً نسبياً على صحاري المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 ــ 45 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يكون الطقس حاراً رطباً على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 - 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على المحافظات الغربية والجنوبية الغربية خاصة على لحج، تعز، إب، ريمة، غرب كل من صنعاء و ذمار، المحويت وحجة، وقد تمتد إلى شرق الحديدة.

ولفت إلى اضطراب شديد للبحر وارتفاع الموج بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 عقدة وارتفاع الموج إلى 6 أمتار في أرخبيل سقطرى، بينما يكون البحر مضطرباً في أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ونبه المركز المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً في المحافظات الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

كما نبه من التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

وأفاد المركز بهطول أمطار يوم السبت، كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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