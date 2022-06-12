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أمين عام المؤتمر يواسي آل غانم

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن الاسبق، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الاستاذ/ محمد عبدالله غانم، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية عام 1990م، واحد المشاركين في المؤتمر الرابع التكميلي، وعضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة عدن، رئيس اللجنة الفنية.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد المهندس /حمزه محمد عبدالله غانم واخوانه، وافراد أسرة الفقيد، وكافة آل غانم بمحافظة عدن، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

