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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية إيهاب عبدالجبار قائد، عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة لحج، بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني

لبوزة يعزي بوفاة الشخصية المؤتمرية إيهاب قائد

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة الشخصية المؤتمرية إيهاب قائد
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية إيهاب عبدالجبار قائد، عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة لحج، بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها لنجله الاكبر عدنان وإخوانه رياض وعبدالجبار وعمر وجلال، وأشقاء الفقيد، بمناقب الراحل إيهاب قائد الذي جسد الأنموذج الراقي في التفاني والإخلاص في أداء واجباته الحزبية والوظيفية والوطنية والتعامل مع الآخرين بود واحترام، ما أكسبه محبة وتقدير كل من عرفه أو تعامل معه.

ونوه بما عرف عن الفقيد من التزام تجاه وطنه اليمني الكبير ومن روح وحدوية وإنسانية محبة لكل أبناء اليمن.. مؤكداً أن المؤتمر فقد برحيله قيادياً مخلصاً ووفياً لتنظيمه الذي كان أحد مؤسسيه في محافة لحج، كما فقدت لحج برحيله إحدى شخصياتها الاجتماعية التي كان لها حضورها وبصماتها خلال الفترة الماضية.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر في البرقية عن خالص العزاء والمواساة باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء الموتمر الشعبي العام، لأسرة الفقيد وزملائه من أبناء الصبيحة خاصة وأبناء لحج عامة بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “..








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