المؤتمرنت -

حقيقة اعتداء موظفي الكهرباء على أحد ملاك المولدات الخاصة

نفى مصدر مسؤول بمكتب وزير الكهرباء والطاقة، صحة الأنباء المتداولة عن قيام فريق النزول الميداني التابع للوزارة، بالاعتداء على أحد أقارب ملاك المولدات الخاصة أثناء تنفيذ حملة ضبط المخالفين.



وأوضح المصدر أن الوزارة مستمرة في تنفيذ النزول لضبط المخالفين، وإلزام أصحاب المولدات الخاصة بإلغاء الاشتراك الشهري .. مؤكدا أن الهدف من هذه الشائعات الكاذبة ثني الوزارة عن ضبط المخالفين.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث المصدر كافة المشتركين في المولدات التجارية للتعاون مع فرق النزول المكلفة من الوزارة لضبط المخالفين.



