المؤتمرنت -

38- 45 درجة .. أجواء حارة في 6 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً حاراً على الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية ، بأنه من المتوقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً، مغبراً نسبياً على صحاري المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، وعلى السهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 - 45 درجة مئوية.



كما يتوقع أن يكون الطقس حاراً رطباً على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 - 40 درجة مئوية.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، ريمة وغرب ذما، وقد تمتد إلى أجزاء من محافظتي حجة والمحويت.



ولفت إلى أنه من المتوقع اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.



ونـبـه المركز المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً في المحافظات الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى، ومن التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.



ونبه كذلك من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أمطاراً متفرقة هطلت أمس على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

