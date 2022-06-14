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المؤتمر نت - المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية

تنبيهات هامة .. أجواء حارة ومغبرة على 5 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تنبيهات هامة .. أجواء حارة ومغبرة على 5 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة على السهول الساحلية والصحارى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، إب ، ريمة، لحج ،الضالع ،المحويت وحجة.

وقد تمتد الأمطار إلى غربي محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار، وأجزاء من هضاب محافظات حضرموت، شبوة وأبين.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة جافة نسبياً على السهول الساحلية ، حارة ورطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 42 درجة مئوية ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 40-85 % على المناطق الساحلية.

ويُتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية لمحافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 36 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم، منبهاً سكان المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ونصح بارتداء الملابس القطنية المناسبة.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في إب : 4.2 ملم، المحويت : 1.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز وحجة وكانت خارج محطات الرصد.









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