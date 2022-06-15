المؤتمرنت -

الشريف يرأس اجتماعاً لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء

رأس الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف اجتماعاً تنظيمياً لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء، خُصص لمناقشة المستجدات الوطنية والتنظيمية.



وفي الاجتماع جدد الأمين العام المساعد على مواقف المؤتمر الوطنية في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله حاثا قيادات فرع المؤتمر بجامعة صنعاء على تجسيد وسطية المؤتمر وتمسكه ودفاعه عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها أهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي.



وشدد الشريف على أن القيادات الأكاديمية هي التي يجب أن تقود مشاعل التنوير وتطوير وعي الناس وتوعيتهم بمفاهيم الحرية والقيم الديمقراطية والمبادىء الوطنية والحضارية التي تسهم في بناء الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام.



ووجه الأمين العام المساعد قيادات فرع الجامعة بأهمية ترتيب أولويات العمل التنظيمي وفقا لخطط وأهداف محددة تناسب متطلبات الواقع.



هذا وقد استعرضت قيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء تقريراً حول الأداء خلال الفترة الماضية وقدمت شرحاً مفصلاً حول خطة تطوير العمل التنظيمي خلال الفترة القادمة وفقاً والتوجهات الوطنية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام.



وأشارت قيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء إلى أنها كانت وستظل تتمثل مواقف المؤتمر وتجسدها سواء أكانت التوجهات الوطنية في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله أو فيما يخص الجوانب المتصلة بتطوير آليات العمل التنظيمي.



هذا وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره كما ناقش عدداً من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.