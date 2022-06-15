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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انتشاراً واسعاً للسحب الركامية الممطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية ومعظم المناطق من سلسلة المرتفعات الغربية

الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انتشاراً واسعاً للسحب الركامية الممطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية ومعظم المناطق من سلسلة المرتفعات الغربية إبتداءً من الخميس.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناًعلى سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، إب ، ريمة، لحج ،الضالع ،المحويت وحجة، وغرب محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار.

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من هضاب محافظات حضرموت، شبوة وأبين، وأمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية لمحافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وحسب المركز من المحتمل استمرار الأجواء الحارة والمغبرة نسبياً في صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية.

وقد تكون الأجواء حارة ورطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية ورطوبة نسبية عالية.

ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم، داعياً الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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