المؤتمرنت -

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب، مع أجواء حارة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوبا وحتى صعدة شمالاً.



وقد تكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، غرب صنعاء، المحويت وحجة ، وتمتد إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وأشار إلى أن الأجواء قد تكون حارة ورطبة، غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية وكذا الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



في حين قد تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 إلى 42درجة مئوية.



ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.



وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم، داعياً الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بالمحويت بلغت 0.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز وكانت خارج نطاق محطات الرصد.