الخميس, 16-يونيو-2022 الساعة: 03:33 م - آخر تحديث: 02:51 م (51: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الملف‮ ‬الإنساني‮ ‬أولاً‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب، مع أجواء حارة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب، مع أجواء حارة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوبا وحتى صعدة شمالاً.

وقد تكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، غرب صنعاء، المحويت وحجة ، وتمتد إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون حارة ورطبة، غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية وكذا الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

في حين قد تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 إلى 42درجة مئوية.

ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم، داعياً الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بالمحويت بلغت 0.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: داني ألفيش يرحل عن برشلونة
علوم وتقنية: السكر يرفع خطر الإصابة بسرطان الكبد
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها
رياضة: مصر تتلقى خسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية
فنون ومنوعات: سبايدر مان تسلق 50 طابقاً.. وهذا ما حدث معه
أخبار: العدوان يحتجز سفينة الوقود "فوس إنرجي"
أخبار: 273 مسافراً يغادرون مطار صنعاء إلى الأردن
أخبار: حجة.. إصابة 3 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية
عربي ودولي: منظمة تبحث عن إسم جديد لـ“جدري القرود”
أخبار: منتج يتسبب بتساقط الشعر ويؤدي إلى السرطان
اقتصاد: زيادة الطلب ترفع اسعار النفط
أخبار: شملت 280 مسافرا.. مطار صنعاء يستقبل ثامن رحلة لـ(الهدنة)
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
رياضة: ألمانيا تصعق إيطاليا.. والمجر تذل إنجلترا
علوم وتقنية: صحة القلب تظهر من العين
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة تحمل 24 ألف طن بنزين
رياضة: تونس تتوج بلقب بطولة "كيرين" الدولية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
رياضة: فلسطين تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023
مجتمع مدني: عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 6 محافظات
أخبار: النواب يستمع لايضاحات صندوق دعم وتنمية الحديدة
أخبار: دعوة أممية إلى عدم فرض قيود على تصدير الغذاء
أخبار: تنبيهات هامة .. أجواء حارة ومغبرة على 5 محافظات
أخبار: امرأة تنجب 3 توائم في مستشفى فلسطين بصنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022