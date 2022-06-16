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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ القطريفي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ القطريفي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل / علي بن علي احمد القطريفي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد الشيخ /محمد علي علي القطريفي، واخوانه (جمال وياسر ) وكافة آل القطريفي بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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