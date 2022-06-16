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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الدكتور

ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري شجاع الدين

المؤتمرنت -
ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري شجاع الدين
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الدكتور/ محمد عبدالواسع شجاع الدين، نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية، وحضوره السياسي والجماهيري الفاعل، كواحد من ابرز قيادات العمل الجماهيري والتنظيمي، معتبرا رحيله في هذه الظروف خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي العام، وعلى العمل السياسي والوطن بشكل عام .


وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد جبران محمد عبدالواسع شجاع الدين، و أحمد محمد عبدالواسع شجاع الدين، وكافة افراد الأسرة، وكافة آل شجاع الدين، عزلة بني سيف العالي، بمديرية القفر محافظة اب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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