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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 128 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. 128 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
خلال 24 ساعة.. 128 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 128 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في اثنين خروقات بتحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة وفي جيزان، و37 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد اثنين خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات شرق دار النصر في جيزان وفي شمال الدفاع بالمدافن في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أنه تسجيل خرق بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 65 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر رصد 21 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان غرب حرض وفي بني حسن وجنوب شرق حيران بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في المستحدث القديم والقرنع ومربع الغور بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع قوات الجيش واللجان في البقاع والصوح والفخيذة والعمود بنجران وعلى مزارع المواطنين في عسير.








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