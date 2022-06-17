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أخبار
المؤتمر نت - أجواء متقلبة.. طقس حار وأمطار رعدية في هذه المناطق

أجواء متقلبة.. طقس حار وأمطار رعدية في هذه المناطق

المؤتمرنت -
أجواء متقلبة.. طقس حار وأمطار رعدية في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول المزيد من الأمطار الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية، والهضاب الداخلية، وطقساً حاراً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية بعضها غزيرة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية خاصة على لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، حجة والمحويت ومناطق من غرب ذمار وصنعاء وعمران.

ومن المحتمل امتداد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية في أبين وشبوة وحضرموت، وقد تطال أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المقابلة لها وللساحل الغربي.

كما توقع المركز طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في صحارى المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف وصعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و39 درجة مئوية.

ولفت إلى ارتفاع الأمواج واضطراب البحر بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاري وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كذلك حذر من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس تجنباً لضربات الشمس والاجهاد نهارا في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى.

ودعا إلى اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، جاءت على النحو الآتي: المعافر : 32.7 ملم، الكدن: 11.8ملم، إب : 10.5، المحويت : 8.4، بعدان : 5.6، حجة : 2.8، الحديدة : 1.5 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية تدفقت على إثرها السيول وذلك خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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