المؤتمرنت -

ضبط 5408 سيارات مخالفة في أمانة العاصمة

ضبطت إدارة المرور بأمانة العاصمة، خمسة آلاف و408 سيارات مخالفة خلال شهر شوال الماضي.



وأفادت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، بأنه تم ضبط خمسة آلاف و25 سيارة غير مرسمة وغير مرقمة، منها ألف و835 سيارة مخالفة خالعة اللوحات، و395 مجمركة ولم ترقم، وألفين و354 بدون جمارك، و62 استيفاء جمارك، و39 فاقد لوحة، و334 مخالفة أخرى.



وذكرت أنه تم خلال الفترة نفسها ترقيم ألفين و856 سيارة بلوحات مختلفة، وخلع العواكس من على أكثر من خمسة آلاف و634 سيارة أجرة.



وأشارت الإحصائية، إلى أن وحدة الضبط المروري ومرور الأمانة ضبطا خلال شهر شوال 383 سيارة مخالفة عاكسة لخطوط السير في عدد من الشوارع والتقاطعات.



وأكد مدير مرور الأمانة العقيد أحمد القحوم، أنه تم إيصال جميع السيارات المضبوطة في حملة الترسيم والترقيم إلى أحواش اللجان لإستكمال إجراءاتها.



وأشار إلى أن السيارات العاكسة للخطوط يتم إيصالها إلى حجز المرور ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم ضبطهم… لافتاً إلى أنه لايتم إطلاق المخالفين من الحجز إلا بعد قيامهم بتسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة عليهم، وتجديد كروت الملكية.



ودعا القحوم مالكي السيارات المخالفة إلى تركيب اللوحات المعدنية على سياراتهم قبل ضبطها… مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع كل من يعبث بلوحة أرقام السيارات وسيتعرضون للمساءلة، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة.



من جانبه أوضح قائد وحدة الضبط المروري العقيد نجيب الأسدي أن الحملات مستمرة لضبط جميع المخالفات المرورية، داعياً جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وآداب وأنظمة المرور، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.