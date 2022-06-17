المؤتمرنت -

حصيلة خروقات قوى العدوان في 7 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 103 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 44 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في المثل والصوتيات وفي النيجة بمديرية الفاخر بمحافظة الضالع.



وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بعملية تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة الضباب بمحافظة تعز.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 38 خرقاً بإطلاق نار مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، والبيضاء وجبهات الحدود.



كما أكد المصدر رصد 16 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، صعدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي والطلعة والدشدوش وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في جبهة الضباب بمحافظة تعز، والمدافن بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في نجران.