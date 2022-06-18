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أخبار
المؤتمر نت - النواب يستعرض تقريراً بشأن حساباته الختامية 2020م

النواب يستعرض تقريراً بشأن حساباته الختامية للعام 2020م

المؤتمرنت -
النواب يستعرض تقريراً بشأن حساباته الختامية للعام 2020م
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدوري الانعقاد السنوي الـ 17 برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.

واستمع نواب الشعب إلى رسالة وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، رداً على مذكرة المجلس طلب حضوره للرد على سؤال عضو المجلس الدكتور علي الزنم حول ما يُقال بأن الوزارة أعلنت اعتزامها صرف ثلاثين ألف ريال شهرياً للمعلمين.

ونفى وزير التربية إعلان الوزارة أو الوزير بذلك، لمعرفته أن صندوق دعم المعلم والتعليم غير قادر على ذلك .. مشيراً إلى أنه سبق ورفعت الوزارة رسالة برقم 10 بتاريخ 5 يناير 22 20م بشأن تعديلات قانون الصندوق المذكور .. مؤكداً عدم تأخره عن الحضور فيما إذا دُعي للرد على أي أسئلة أو استفسارات موجهة إليه.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع نواب الشعب من وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي إلى طلب تأجيل مناقشة موضوع كهرباء الحديدة إلى جلسة الاثنين المقبل نظراً لاعتذار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها وكذا اعتذار محافظ الحديدة لظروف مسببة.

ووافق المجلس على طلب التأجيل إلى جلسة الاثنين المقبل.

إلى ذلك استعرض نواب الشعب تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الحساب الختامي للمجلس للعام المالي 20 20م، المتضمن تقريراً بشأن ما يتعلق بنتائج التنفيذ الفعلي للحساب الختامي لموازنة المجلس من العام المالي 2020م وما أسفر عنه من نتائج موضحة بالأرقام.

كما تضمن التقرير عدداً من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وقد أرجاء المجلس مناقشته للتقرير مع بقية الحسابات الختامية السابقة إلى جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.








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