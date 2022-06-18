المؤتمرنت -

هيئة رئاسة الشورى تدين جرائم العدوان في المناطق المحتلة

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، استمرار مسلسل الجرائم وأعمال التقطعات التي ينفذها مرتزقة العدوان في عدد من المناطق المحتلة.



واستنكرت الهيئة عملية الاغتيال الإرهابية التي استهدفت الإعلامي صابر الحيدري بعبوة ناسفة زرعها مرتزقة العدوان في سيارته وأودت بحياته واثنين آخرين بمحافظة عدن.



واستهجنت الهيئة جريمة اغتصاب ست فتيات بمنطقتي الجوير والسويهرة بمديرية حيس في محافظة الحديدة من قبل عناصر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.



واعتبرت الهيئة تلك الجرائم، ضمن المسلسل الاجرامي الممنهج الذي يسعى من خلاله العدوان عبر أدواته الرخيصة وعملائه في المناطق المحتلة إلى تعويض إخفاقاته بارتكاب مثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.



وحمّلت الهيئة تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كافة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء اليمن باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم .. مطالبة الأمم المتحدة بسرعة فتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم وما سبقها من بحق الاعلاميين والنساء وأعمال التقطعات المستمرة بحق المسافرين في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان وغيرها.



وناقشت الهيئة بحضور أمين عام مجلس الشورى علي عبد المغني مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق واتخذت إزاءها القرارات المناسبة، واستعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإقراره.



واستمعت إلى عرض رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية طلال عقلان حول نتائج مشاركة أعضاء وسكرتارية الوحدة بالمجلس في ورشة العمل التي نظمها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية مطلع يونيو الجاري.



واستمع الاجتماع إلى تقرير رئيس اللجنة السياسية بالمجلس المهندس لطف الجرموزي حول متابعات اللجنة وقراءتها للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ومذكرة رئيس هيئة مكافحة الفساد بشأن مصفوفة مشاريع مجلس الشورى ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



وتطرق الاجتماع إلى تقرير نشاط اللجنة المجتمعية لتفعيل دور أعضاء المجلس حول نشاط الأعضاء في الأنشطة المجتمعية والنزول الميداني خلال مايو الماضي وإحاطة عضو المجلس صالح بينون حول نشاط الكتلة الشوروية في محافظة ذمار بشأن الأنشطة المجتمعية والعمل الميداني.



واطلع الاجتماع على مذكرة مسؤول قطاع النواب والشورى والمنظمات فضل أبو طالب المتعلقة بإجراءات تنفيذ بطائق المشاريع الخاصة بالمجلس وفقاً لما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



وكلفت هيئة الرئاسة، الوحدة الفنية بالمجلس استيعاب المحددات الواردة في المذكرة ضمن خطط وبرامج الوحدة وبما يسهم في تنفيذ بطائق مشاريع المجلس بالوجه الأمثل.



ونوهت الهيئة بجهود ودور مكتب إدارة الرؤية الوطنية في تنظيم ورش العمل الهادفة إلى تعريف قطاعات الدولة المختلفة بطرق تنفيذ بطائق مشاريع الرؤية الوطنية .. منوهة بجهود لجان المجلس في تنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لإجراءات بطائق مشاريع الرؤية الوطنية.



وأشادت هيئة الرئاسة بالتفاعل الإيجابي لأعضاء المجلس والجهات المختلفة في ورشة العمل الخاصة بالرؤية الوطنية وجهود اللجنة السياسية في استخلاص التقارير عن المستجدات الراهنة في الساحة المحلية والخارجية.



وأكدت أهمية مواصلة أعمال التحشيد والاستنفار والنزول إلى مديريات المحافظات لتعزيز الصمود والثبات المجتمعي والإسهام في حل القضايا الاجتماعية.



وأقرت الهيئة عقد ورشة عمل تدريبية للجان الدائمة بالمجلس لتزويدها بالمفاهيم والأطر العامة المتصلة بكيفية تطبيق وتنفيذ بطائق مشاريع الرؤية الوطنية ضمن خططها وبرامجها.

