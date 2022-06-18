السبت, 18-يونيو-2022 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:24 م (24: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التسوُّل‮ ‬نتاج‮ ‬عدوان‮ ‬وتصدُّع‮ ‬اقتصادي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 87 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات منها اثنين خروقات خلف تبة الدفاع وجنوب الضبيرة في جيزان، وخرق باستحداث تحصينات في التبة الخضراء بمريس محافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أنه تسجيل خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الفاخر بمحافظة الضالع، ونتج عن ذلك إصابة المواطن مهيب محمد سلمان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 62 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر تسجيل 25 خرقاً بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، جبهات الحدود.

وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، في حين استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الطفيلي بمحافظة تعز، وفي حرض والمزرق بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع قوات الجيش واللجان في البتول بمنطقة جيزان وكذا مواقع الجيش واللجان بمنطقة نجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: موناكو يعلن رحيل فابريغاس
عربي ودولي: 2103 حالات إصابة بجدري القردة في 42 دولة
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
عربي ودولي: طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة
أخبار: استشهاد طفل وإصابة امرأتين بقصف على صعدة
رياضة: "فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان في 7 محافظات
عربي ودولي: ارتفاع هائل بإصابات كورونا في بريطانيا
أخبار: 276 مسافراً يغادرون مطار صنعاء إلى الأردن
محافظات: حملة لإزالة شجرة القات في عنس بذمار
اقتصاد: سعر خام برنت يتجاوز 120 دولاراً للبرميل
أخبار: العدوان يفرج عن سفينة بنزين ويحتجز أخرى
أخبار: مطار صنعاء يستقبل 288 مسافراً من عمّان
فنون ومنوعات: إيطالي ينتحر بطريقة "قانونية"
علوم وتقنية: النوم في الليالي الحارة.. تحذير من "خطأ فادح"
مجتمع مدني: نصائح تساعد أطفالك على التنعم بنوم هانئ
علوم وتقنية: 7 نصائح لتبقى منتعشاً في فصل الصيف
اقتصاد: الذهب نحو أكبر خسارة أسبوعية في شهر
رياضة: منتخب اليمن يعلن قائمة بطولة غرب آسيا
أخبار: ضبط 5408 سيارات مخالفة في أمانة العاصمة
عربي ودولي: الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة
أخبار: أجواء متقلبة.. طقس حار وأمطار في هذه المناطق
أخبار: الحديدة.. إصابة 3 أطفال بانفجار لغم في الحوك
أخبار: يحارب السرطان ويحمي القلب.. فوائد الرمان المذهلة
أخبار: الشريف يرأس إجتماعا تنظيميا لمؤتمر صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022