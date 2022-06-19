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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع أجواء مغبرة نسبياً وهطول أمطار متفرقة

الأرصاد يتوقع أجواء مغبرة نسبياً وهطول أمطار متفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أجواء مغبرة نسبياً وهطول أمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغبرة نسبياً على سلسلة المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والغربية والمناطق الصحراوية، وهطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء مغبرة نسبياً على سلسلة المرتفعات الجبلية والفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات محافظات تعز، إب وريمة واجزاء من محافظات ذمار، المحويت وحجة وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى توقعاته بأجواء مغبرة نسبيا حارة ورطبة، تتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 34 و 39 درجة مئوية مع امكانية تشكل السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة على اجزاء من السواحل الجنوبية و الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما تُتوقع أجواء مغبرة وجافة شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 و 46 درجة مئوية.

وحسب المركز سيكون هناك نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار وهطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء المغبرة والشديدة الحرارة، والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في تعز : 14.4 ملم، إب : 11 ملم.








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