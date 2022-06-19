المؤتمرنت -

الهدنة الإنسانية.. 136 خرقاً لقوى العدوان بـ6 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 136 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء نجران، و36 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وخرق آخر بضربات جوية للطيران الاستطلاعي التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في حويشبان بمديرية المزاريق محافظة الجوف.



وأشار المصدر إلى أنه تسجيل ثلاثة خروقات بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 67 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.



كما أكد المصدر تسجيل 27 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة والضالع، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.



وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة نتج عنها إصابة المواطن ضيف الله حسن حسن محمد.



وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في سوق الفاخر بمحافظة الضالع.