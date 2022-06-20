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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار ودرجات حرارة مرتفعة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار ودرجات حرارة مرتفعة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار ودرجات حرارة مرتفعة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول مزيد من الأمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات وأجواء حارة ومغبرة نسبياً على الصحارى والسهول الساحلية ونشاط للرياح الموسمية في سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباَ وحتى صعدة شمالاَ ، وقد تكون أكثر غزارة في المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات الضالع ، تعز، إب ، ريمة، المحويت وحجة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية .

وحسب المركز من المتوقع أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على الصحارى، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية.

كما قد تكون الأجواء حارة جافة نسبياً في السهول الساحلية، حارة ورطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 41 درجة مئوية.

ومن المحتمل وجود رطوبة نسبية تتراوح ما بين 40 إلى 85 % على المناطق الساحلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 36 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.

ونبه كذلك قاطني المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ونصح بارتداء الملابس القطنية المناسبة.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة : 4.8 ملم، المحويت : 1.8، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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