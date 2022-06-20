الإثنين, 20-يونيو-2022 الساعة: 08:02 م - آخر تحديث: 07:57 م (57: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التسوُّل‮ ‬نتاج‮ ‬عدوان‮ ‬وتصدُّع‮ ‬اقتصادي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - صدر يوم الاحد 20 حزيران/ يونيو 2022م، بالعاصمة صنعاء، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، بتعيين

قرار تنظيمي .. تعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمرنت -
قرار تنظيمي .. تعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام
صدر يوم الاحد 20 حزيران/ يونيو 2022م، بالعاصمة صنعاء، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، بتعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر (المؤتمرنت)فيما يلي نصه :


قـــرار رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام رقـــم ( 7 ) لسنة 2022م
بتعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام.


ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .
(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُعين الأخ / محمد عبدالوهاب عقيل مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام .
ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 21 / ذوالقعده / 1443هـ
الموافق 20 / يونيو / 2022م

صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون (الأقصى)
فنون ومنوعات: سمية الخشاب توجه رسالة لطلاب الثانوية
رياضة: أنس جابر تتوج بلقب بطولة برلين للتنس
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: مقتل 4 أشخاص بانفجار في أفغانستان
أخبار: 53 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: النواب يناقش حساباته الختامية للعام 2020
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء مغبرة وأمطار متفرقة
علوم وتقنية: مشروب يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستات
فنون ومنوعات: تتعقب صديقها عبر "إير تاغ".. ثم تقتله
أخبار: سكان مدينة مأرب يشكون انقطاع الكهرباء
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق الهدنة بـ7 محافظات
رياضة: موناكو يعلن رحيل فابريغاس
عربي ودولي: 2103 حالات إصابة بجدري القردة في 42 دولة
مجتمع مدني: الجلوس طويلاً يزيد من خطر الموت المبكر
أخبار: هيئة رئاسة الشورى تدين جرائم العدوان بالمناطق المحتلة
أخبار: النواب يستعرض تقريراً بشأن حساباته الختامية 2020م
أخبار: بن حبتور: حماية الملكية الفكرية ضرورة للحاضر والمستقبل
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
عربي ودولي: طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار واسع
أخبار: استشهاد طفل وإصابة امرأتين بقصف على صعدة
رياضة: "فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان في 7 محافظات
عربي ودولي: ارتفاع هائل بإصابات كورونا في بريطانيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022