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المؤتمر نت - بدأت فِرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، بتنفيذ المرحلة الثانية لنصب وتثبيت اللوحات التحذيرية من مخلفات الحرب في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة

مركز الألغام يثبت لوحات تحذيرية في الحوك بالحديدة

المؤتمرنت -
مركز الألغام يثبت لوحات تحذيرية في الحوك بالحديدة
بدأت فِرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، بتنفيذ المرحلة الثانية لنصب وتثبيت اللوحات التحذيرية من مخلفات الحرب في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

تشمل المرحلة الثانية نصب وتثبيت اللوحات في الطرق والشوارع ومداخل المنشآت المدنية الواقعة في إطار المديرية، للحد من سقوط الضحايا في تلك المناطق الملوثة بمخلفات العدوان.

وأهاب المركز بالمواطنين في المديريات، التي تقوم الفِرق الفنية بتثبيت اللوحات التحذيرية فيها، التعاون مع فِرق المركز والحفاظ على وضعيات اللوحات، وعدم العبث بها.








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