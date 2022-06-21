المؤتمرنت -

الحديدة.. تدشين صرف أجهزة تعويضية لـ800 من ذوي الإعاقة

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع ومحافظ الحديدة محمد قحيم، اليوم صرف أجهزة تعويضية لـ 800 من ذوي الإعاقة بالمحافظة، بقيمة 70 مليون ريال بتمويل من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.



وخلال التدشين بحضور المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث، أوضح ابن ضبيع، أن صرف الأجهزة التعويضية " كراسي متحركة" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بشريحة المعاقين من أبناء الحديدة وتلمس احتياجاتهم.



وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية، بجهود صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وهيئة الزكاة، في توفير الكراسي المتحركة للمعاقين وغيرها من الأجهزة الطبية الخاصة بهم.



من جانبه أشار المحافظ قحيم، إلى أهمية زيارة وزير الشؤون الاجتماعية وتدشين العديد من المشاريع الإنسانية التي تستهدف الفقراء والمساكين والمعاقين حركيا ومعالجة الإشكاليات التي تواجه المعاقين بالمحافظة.



واعتبر توزيع الكراسي المتحركة على المعاقين، خطوة نحو تقديم المزيد من الدعم للمعاقين حركيا وذهنيا.



فيما ثمن المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين علي مغلي، دعم قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية بالمحافظة واهتمامهما بالمعاقين .. مؤكدا أن إدارة الصندوق تعمل على توفير كافة الخدمات للمعاقين لتخفيف معاناتهم وإشراكهم في المجتمع.



ولفت إلى أنه سيتم تدشين صرف الأجهزة التعويضية لعدد 445 من المعاقين في المديريات الريفية للمحافظة، بتمويل من هيئة الزكاة بقيمة 42 مليون ريال.





