المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يخسرون من العراق في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة غرب آسيا

إستهل منتخب اليمن الوطني للناشئين حملة الدفاع عن لقبه في بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم، بخسارة أمام العراق بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد العقبة في الأردن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.



وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم توفر الفرص السانحة للتسجيل خاصة الكرة المخادعة لنجم المنتخب محمد البراواني الذي سدد كرة ساقطة علت العارضة بقليل، قبل أن يضيع نفس اللاعب فرصة هدف محققا بعدما إنفرد بحارس المرمى الذي أنقذ الكرة بكلتا يديه.



وفي الشوط الثاني إعتمد المنتخب العراقي على سلاح الهجمات المرتدة وقتل المباراة بإضاعة الوقت، عقب تسجيله هدفين عبر ركلة حرة نفذها أحمد عبد الرضا في الدقيقة 48 وزميله كرار جعفر في الدقيقة 64 قبل أن يقلص عبد الرحمن الخضر النتيجة برأسية محكمة سكنت الشباك مستغلا عكسية زميله عادل عباس في الدقيقة 68.



وتحصل حامل اللقب على فرصة التعديل في أكثر من مناسبة، لولا رعونة المهاجمين وإستبسال دفاعات العراق ومن خلفهم الحارس، ليخسر المنتخب في ظهوره الأول بهدفين لهدف.



ويلعب المنتخب اليمني مباراته الثانية بعد غد الخميس بلقاء صاحب الضيافة المنتخب الأردني في مباراة تتطلب انتزاع الثلاث النقاط والبقاء في المنافسة على خطف إحدى البطاقتين.



ويخوض منتخبنا الوطني للناشئين المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، الأردن، العراق وعمان، حيث يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني للمربع الذهبي

