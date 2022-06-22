المؤتمرنت -

تحذيرات من أجواء حارة وأمطار غزيرة في 13 محافظة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباَ وحتى صعدة شمالاَ.



وقد تكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء وذمار وتمتد إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الضالع، أبين والبيضاء.



كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.



وحسب المركز من المحتمل، أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية.



ويُحتمل أن تكون الأجواء حارة ورطوبة عالية على المناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية.



ولفت إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.



ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.



وحث الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة (القوارب) في أرخبيل سقطرى على أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في عتق : 4.0 ملم.