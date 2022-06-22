المؤتمرنت -

تحذير من تناول الخضروات المخللة.. تسبب مرضاً خطيراً

كشف أخصائي الأورام الروسي الدكتور أندريه فوروبيوف، أن الخضروات المخللة تضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء.



وأشار فوروبيوف إلى وجود علاقة متبادلة بين سرطان المريء والخضروات المخللة المفضلة لدى الكثيرين.



وقال الأخصائي: "تشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن الخضروات المخللة. تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار ضعفين"، وفقاً لوكالة «نوفوستي» الروسية.



وأضاف، يحتل سرطان المريء المرتبة الرابعة عشرة من حيث الانتشار بين البالغين.



وتشير نتائج الدراسات التي أجريت على القوارض لتحديد أسباب تحول الخضروات المخللة إلى مواد مسرطنة، إلى حدوث تغيرات وتحولات نشطة فيها تسبب تضخما وخللا في تسيج ظهارة مريء القوارض ونشوء أورام.