الجمعة, 24-يونيو-2022 الساعة: 09:50 ص - آخر تحديث: 02:35 ص (35: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
التسوُّل‮ ‬نتاج‮ ‬عدوان‮ ‬وتصدُّع‮ ‬اقتصادي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - قال وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، إن عدد المسافرين اليمنيين الواصلين والمغادرين عبر مطار صنعاء الدولي على الرحلات التجارية المدنية، خلال الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، بلغ أربعة آلاف و452 راكبا

4452 مسافراً غادروا ووصلوا مطار صنعاء منذ 16 أبريل

المؤتمرنت -
4452 مسافراً غادروا ووصلوا مطار صنعاء منذ 16 أبريل
قال وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، إن عدد المسافرين اليمنيين الواصلين والمغادرين عبر مطار صنعاء الدولي على الرحلات التجارية المدنية، خلال الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، بلغ أربعة آلاف و452 راكبا منذ 16 أبريل وحتى 22 يونيو 2022م.

وأوضح جبل أن شركة الخطوط الجوية اليمنية نقلت -خلال الرحلات التجارية المدنية من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني- ما يقارب ألفين و235 مسافرا خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد الواصلين إلى مطار صنعاء ألفاً و994 مسافرا قادمين من مطار الملكة علياء ضمن الهدنة الإنسانية.

ولفت إلى أن الرحلة التجارية المدنية الوحيدة عبر الخطوط الجوية اليمنية بين مطاري صنعاء والقاهرة كانت في الأول من يونيو الجاري، حيث غادر مطار صنعاء 78 راكباً، ووصل على الرحلة نفسها إلى صنعاء 145 راكبا قادمين من القاهرة.

واعتبر وكيل الهيئة العامة للطيران المدني تصريحات محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى مصر ومباركته تسيير رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة، مغالطة واضحة وتضليلا للرأي العام.

وقال: "حديث بن سلمان عن رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة مغالطة وتضليل، وهو ديدن تحالف العدوان منذ بدء عدوانه على الشعب اليمني".

وأشار إلى أنه لم يتم تسيير سوى رحلة واحدة بين صنعاء والقاهرة منذ بداية الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.. لافتا إلى أن الرحلات بين صنعاء وعمّان لا تغطي ما نسبته 1 بالمائة من المرضى المحتاجين للسفر إلى الخارج.

وأضاف: "منذ إعلان الهدنة الإنسانية مطلع أبريل الماضي، وتمديدها لشهرين آخرين، وإلى اليوم لم تنفذ رحلات تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة والعودة، سواء رحلة واحدة فقط نتيجة تأخر الموافقة الرسمية من الخارجية المصرية بالسماح بتسيير رحلات بين صنعاء والقاهرة وفقا لمكتب المبعوث الأممي بصنعاء".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: لحملها بفتاة.. تاجر يقتل زوجته ويحرق جثتها
علوم وتقنية: الموز... “فاكهة ذهبية” لها فوائد صحية
اقتصاد: بن حبتور يتفقد برامج التدريب بنفط الحديدة
اقتصاد: بورصة مسقط تنهي الأسبوع منخفضة
محافظات: إبادة 853 كلباً مسعوراً في صنعاء
فنون ومنوعات: وسط ذهول السكان.. الحفرة ابتلعته ونجا
أخبار: أمطار رعدية وسيول.. والأرصاد يحذر المواطنين
عربي ودولي: فرنسا: المعارضة ترفض دعوة ماكرون
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
أخبار: صنعاء تسلم الامم المتحدة الملاحظات على مقترح فتح الطرق
ثقافة: صنعاء.. افتتاح معرض تراث وحضارة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: اشاد بحكمة القيادة.. رئيس‮ ‬فرع‮ ‬المؤتمر‮ ‬بسقطرى يكشف تفاصيل مؤامرات العدوان
أخبار: تحذير من تناول المخللات.. تسبب مرضاً خطيراً
عربي ودولي: أول دولة آسيوية تعلن انهيار اقتصادها رسمياً
فنون ومنوعات: 5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة
رياضة: منتخب سوريا يهزم فلسطين في غرب آسيا
رياضة: بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ساديو ماني
عربي ودولي: سنغافورة تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود
عربي ودولي: زلزال أفغانستان: 1000 قتيل و1500 مصاب
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: 131 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
قضايا وآراء: الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
قضايا وآراء: العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
محافظات: إغلاق مطعمين مخالفين في أمانة العاصمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022