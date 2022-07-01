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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 144 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية

قوى العدوان ترتكب 144 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 144 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 144 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في نجران، و30 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة البرح بمحافظة تعز وفي روضة جهم في محافظة مأرب.

وأشار إلى أنه تم رصد خمسة خروقات للمرتزقة، منها ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات في الصرمين في تباشعة وتبة الطرابيل في الضباب بمحافظة تعز، وخرق باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وخرق آخر باستحداث تحصينات فيما بين الجب ومرخرزة في وادي الدهنة بمحافظة الضالع.

ولفت إلى تسجيل عملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان في الأحطوب بمحافظة تعز، و75 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

كما أكد المصدر تسجيل 29 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الكدحة بمحافظة تعز، في حين تم استهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حرض بمحافظة حجة.

وبين المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في قمامة الغاوية وفي رازح بمحافظة صعدة، وباتجاه مواقع الجيش واللجان في البروكية والمطعن في جيزان، وفي الصوح وميمنة البقاع في نجران.








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