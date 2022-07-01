الجمعة, 01-يوليو-2022 الساعة: 05:02 م - آخر تحديث: 05:00 م (00: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - أمطار غزيرة ورياح عنيفة تضرب 11 محافظة يمنية

أمطار غزيرة ورياح عنيفة تضرب هذه المناطق

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة ورياح عنيفة تضرب هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغبرة نسبياً وهطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء مغبرة نسبيا مع امكانية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة وأجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية وغرباً إلى أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

وأشار إلى أجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-44 درجة مئوية، حارة ورطبة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-40 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى، خليج عدن وباب المندب، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع البحر.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية، الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، وفي الأرخبيل، خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بهطول أمطار رعدية متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، خارج نطاق محطات الرصد كانت بعضها غزيرة على أجزاء متفرقة المرتفعات الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
فنون ومنوعات: محكمة تعتقل “قط” بناء على طلب صاحبته
عربي ودولي: فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
فنون ومنوعات: القبض على قاتل الإعلامية شيماء جمال
علوم وتقنية: العلامات الرئيسية لسرطان الأمعاء في البراز!
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني
رياضة: الأردن يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين
عربي ودولي: اوكرانيا تعلن نيتها السيطرة على جزيرة الأفعى
أخبار: أبوراس: سنظل نواجه محاولات استهداف المؤتمر بكل قوة وصلابة
أخبار: العجي: صعوبات وضعها النظام السعودي لعرقلة الحج
أخبار: إفتتاح المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني
أخبار: توقعات بهطول أمطار وأجواء مغبرة وحارة
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العميد صالح الصباري
علوم وتقنية: عاصفة شمسية مفاجئة تضرب الأرض
فنون ومنوعات: تعافي آمال ماهر من كورونا
أخبار: دراسة قد تغير وجهة نظرك عن فوائد الحليب
علوم وتقنية: دراسة: النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك
رياضة: إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو إلى صفوفه
عربي ودولي: مصرع 20 شخصاً عطشاً في الصحراء الليبية
محافظات: مستشفى بالحديدة يتسلم أدوية ومستلزمات
أخبار: شهيد وجرحى بانفجار مخلفات العدوان بمحافظتين
فنون ومنوعات: مصري يقتل زوجته بطريقة مروعة
اقتصاد: العملة الروسية تواصل ارتفاعها
علوم وتقنية: غني بالدهون.. نظام غذائي سيغير وجهة نظرك
رياضة: ميلان يدخل في مفاوضات للتعاقد مع ديبالا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022