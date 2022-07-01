المؤتمرنت -

أمطار غزيرة ورياح عنيفة تضرب هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغبرة نسبياً وهطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء مغبرة نسبيا مع امكانية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة وأجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية وغرباً إلى أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.



وأشار إلى أجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-44 درجة مئوية، حارة ورطبة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-40 درجة مئوية.



ولفت المركز إلى رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى، خليج عدن وباب المندب، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع البحر.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية، الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، وفي الأرخبيل، خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بهطول أمطار رعدية متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، خارج نطاق محطات الرصد كانت بعضها غزيرة على أجزاء متفرقة المرتفعات الجبلية.